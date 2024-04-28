Как гласит большая российская энциклопедия, в переводе с греческого «эко» означает «жилище». Несомненно то, что мы должны заботиться о своём доме в самом широком смысле этого словаНе разрушать его, чтобы не допустить экологической катастрофы, которая ведет к необратимым последствиям.