Экс-управделами Минздрава РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину

Бывший управляющий делами Министерства здравоохранения РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину По версии следствия, 41-летний мужчина, несмотря на свои обязанности, не заключил очередной договор на выполнение работ по очистке от снега и льда крыши здания Министерства здравоохранения РТ на улице Горького в Казани.