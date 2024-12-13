Экс-управделами Минздрава РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину

Бывший управляющий делами Министерства здравоохранения РТ предстанет перед судом из-за падения льда с крыши на женщину По версии следствия, 41-летний мужчина, несмотря на свои обязанности, не заключил очередной договор на выполнение работ по очистке от снега и льда крыши здания Министерства здравоохранения РТ на улице Горького в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии