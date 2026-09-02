Рэпер WormGanger о состоянии 3-летней дочки, которую мать скинула с 10 этажа

Менее месяца назад в подмосковном Сергиевом Посаде произошла трагедия — Анна Образцова, будучи пьяной, скинула с 10 этажа маленькую дочь.
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