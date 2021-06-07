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Максим Шарифьянов – о Дончиче и Порзингисе: «Это плей-офф, здесь нельзя так явно забивать на защиту»

Российский агент Максим Шарифьянов, известный по работе с чемпионом НБА-2016 Тимофеем Мозговым, раскритиковал игру в защите Луки Дончича и Кристапса Порзингиса в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против «Клипперс» (111:126, 3-4).

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