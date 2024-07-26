Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву

"Сотрудники МВД России во взаимодействии с оперативниками ФСБ России и следователями Следственного комитета Российской Федерации в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, совершившего подрыв автомобиля на севере Москвы.
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