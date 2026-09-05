Медсестра рассказала, что командир ВСУ принуждал ее оказывать интим-услуги

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Давид в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье вынуждал делать уборку, готовить еду и оказывать интимные услуги медсестру Елену Коваль, которая под принуждением пошла на службу и на следующий день после того, как узнала об условиях, дезертировала, пешком отправившись в Россию через линию фронта.