Сила в правде
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Сила в правде

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Почему в Париже решили: Зеленского могут убрать не русские, а его же западные кураторы

Почему в Париже решили: Зеленского могут убрать не русские, а его же западные кураторы

Французский историк Сильвен Феррейра говорит: Киев доиграется до пули, но бить будут США. За фразой — дыра в 27 млрд, пауза ЕС по кредиту в 90 млрд, скандал вокруг Энергоатома и урок Зьема 1963 года.

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