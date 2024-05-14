Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде AlexCoderВучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде AlexCoder Киевские гости с комфортом разместились в Сербии Исторически сербская республика считается очень близкой России страной.