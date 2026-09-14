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Воронежские новости

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76-летний пенсионер погиб в аварии, вылетев с дороги и врезавшись в бетонную плиту под Воронежем

76-летний пенсионер погиб в аварии, вылетев с дороги и врезавшись в бетонную плиту под Воронежем

Вчера, 13 сентября, около 5:30 на 290 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов» в Панинском районе произошло смертельное ДТП.

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