В Москве накрыли бордель для бородачей, превративший жизнь местных в настоящий ад

Александр Пятнистый

Ну тут все понятно и РОВД и участковый- продажные. Ну пора навести серьезную чистку и большую часть незаменимых бородачей депортировать или на родину, без права въезда в РФ навечно, или опять же на родину, но через санатории в Заполярье, пусть сначала соберут при помощи ломов урожай изюма))))