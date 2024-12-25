Участковый бездействовал, патрульные отмахивались, а все жалобы местных постоянно оставались без ответа.
В Москве накрыли бордель для бородачей, превративший жизнь местных в настоящий ад
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Андрей Можнопоимени
Интересно знать, как там поживает бездействовавший участковый.
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18 час.
Александр Пятнистый
Ну тут все понятно и РОВД и участковый- продажные. Ну пора навести серьезную чистку и большую часть незаменимых бородачей депортировать или на родину, без права въезда в РФ навечно, или опять же на родину, но через санатории в Заполярье, пусть сначала соберут при помощи ломов урожай изюма))))
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16 час.
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