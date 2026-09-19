Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Свой голос он отдал в первый день голосования, 18 сентября.
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