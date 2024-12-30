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По мнению священника, его просто не поняли, а он лишь желает всем добра

По мнению священника, его просто не поняли, а он лишь желает всем добра

Во время проповеди Священник Русской православной церкви из Санкт-Петербурга, протоиерей Кирилл Иванов заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни.

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Комментарии
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николай лейчинский
Были , есть и будут беспримерные бараны : и среди чиновников , и депутатов , и &quot;златоносных &quot; проповедников ... Ты обязан нести веру и надежду , а не беспримерное &quot;денег нет , но вы - держитесь &quot;  . Плохо учился ...
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