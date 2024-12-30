По мнению священника, его просто не поняли, а он лишь желает всем добра

Во время проповеди Священник Русской православной церкви из Санкт-Петербурга, протоиерей Кирилл Иванов заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии