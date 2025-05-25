Синоптик опроверг прогнозы о самом жарком лете в 2025 году

Особых методов для прогнозирования аномальной летней жары в метеорологии не существует. Так прогнозы о самом жарком сезоне 2025 года опроверг в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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