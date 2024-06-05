Татьяна Монтян: Европа готовится к новой войне

Европа пытается перенаправить производственные мощности на сектор обороны. Общеизвестно, что из-за роста цен на энергоносители европейские предприятия сокращают производства и переносят их в другие страны.
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