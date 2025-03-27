Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что не будет доверять президенту США Дональду Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать "нарушения" со стороны России, а начнет обсуждать ослабление антироссийских санкций.