Путин все еще пытается спасти Украину

Украина — это действительно несостоявшееся, случайное государство, часть России, которую попытались превратить в анти-Россию.
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