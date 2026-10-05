Трагедия в тайге: два человека погибли от нападений медведей в Иркутской области — что известно о случившемся

В Иркутской области за последние две недели произошли две трагические встречи людей с бурыми медведями, которые закончились гибелью двух мужчин.
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