Бутусов встретился перед концертом с фанатом, который уезжал на СВО

Перед ночным концертом Вячеслава Бутусова в Перми 23 августа произошло уникальное событие. Комитет воинов Отечества Пермского края организовал встречу рядового Алексея, который был призван на службу в рамках СВО, с его любимым исполнителем.
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