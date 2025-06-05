Под Псковом уничтожили тайник с артснарядами времен Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов на территории лесного массива в Себежском районе Псковской области обнаружили и ликвидировали тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии