Политнавигатор За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.
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