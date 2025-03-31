МИД: Генассамблея ООН проведет заседание в память о жертвах Второй мировой войны

www.globallookpress.com/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральная Ассамблея ООН соберется на заседание, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, такие заседания планируют проводить каждые пять лет, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.