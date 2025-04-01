VK Реклама запустила смарт-кампании

Смарт-кампании позволят быстро запустить рекламу сообщества ВКонтакте. Процесс создания кампании сократился до нескольких шагов, а автоприменение алгоритмов рекомендаций, генерации текстов и креативов позволяет повысить эффективность рекламных кампаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)