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VK Реклама запустила смарт-кампании

VK Реклама запустила смарт-кампании

Смарт-кампании позволят быстро запустить рекламу сообщества ВКонтакте. Процесс создания кампании сократился до нескольких шагов, а автоприменение алгоритмов рекомендаций, генерации текстов и креативов позволяет повысить эффективность рекламных кампаний.

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