За убийство пешехода семь лет колонии дали офицеру в Уссурийске

За убийство пешехода семь лет колонии дали офицеру в Уссурийске

В Уссурийске осудили военнослужащего. Управляя авто в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости офицер сбил пешехода, после чего ретировался.

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