Катализатор независимости

В российской нефтеперерабатывающей отрасли на этой неделе произошло знаковое событие. Компания «Роснефть», которая является крупнейшим в нашей стране переработчиком нефти, полностью перешла на катализатор гидроочистки собственного производства.
В российской нефтеперерабатывающей отрасли на этой неделе произошло знаковое событие. Компания «Роснефть», которая является крупнейшим в нашей стране переработчиком нефти, полностью перешла на катализатор гидроочистки собственного производства.
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