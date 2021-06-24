Газета Труд

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Катализатор независимости

Катализатор независимости

В российской нефтеперерабатывающей отрасли на этой неделе произошло знаковое событие. Компания «Роснефть», которая является крупнейшим в нашей стране переработчиком нефти, полностью перешла на катализатор гидроочистки собственного производства.

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