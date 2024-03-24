Театр абсурда
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Театр абсурда

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Минутка "СТРАШНЫЙ МАНЮ"

Минутка "СТРАШНЫЙ МАНЮ"

Соевая французская тележка всё ещё недовольна страшным Маню. Путен, бойсо! https://vk.com/photo-174983636_457328366 Украина может пасть очень быстро, — Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон заявил вчера на закрытом ужине, что «Украина может пасть очень быстро».

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