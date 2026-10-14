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Глобальный бюджет трещит по швам: МВФ предупредил о крупнейшем со времен COVID дефиците

Глобальный бюджет трещит по швам: МВФ предупредил о крупнейшем со времен COVID дефиците

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Международный валютный фонд (МВФ) сигнализирует о нарастании бюджетных рисков в развитых экономиках: по его прогнозу, мир может столкнуться с крупнейшим со времен COVID‑19 дефицитом государственных бюджетов.

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