Глобальный бюджет трещит по швам: МВФ предупредил о крупнейшем со времен COVID дефиците

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Международный валютный фонд (МВФ) сигнализирует о нарастании бюджетных рисков в развитых экономиках: по его прогнозу, мир может столкнуться с крупнейшим со времен COVID‑19 дефицитом государственных бюджетов.