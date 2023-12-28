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SHOT: главу Тюменской области попросили отменить концерт Лолиты в регионе

SHOT: главу Тюменской области попросили отменить концерт Лолиты в регионе

Активисты общественного движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору и потребовали отменить концерт певицы Лолиты из-за ее участия в голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

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