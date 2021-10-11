Кабмин Украины 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей. Теоретическая часть обучения будет разделена на 5 предметов: — строение и техническое обслуживание транспортных средств; — основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения (ПДД) — основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения; — этика (психологические основы) водителя транспортного средства, — медицинское обеспечение […] Сообщение Автошколы меняют учебную программу: как теперь будут готовить водителей появились сначала на Твоя МАШИНА.