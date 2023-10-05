Настоящий бекон — как магазинный, но вкуснее. Ароматный, нежный и натуральный

Домашний бекон в разы ароматнее, вкуснее и нежнее магазинного. Никакого запаха и привкуса химии — только натуральное мясо и ароматные специи! Ингредиенты: Грудинка — 1,1 кг; Соль поваренная — 22 г (2 % от веса грудинки); Соль нитритная — 11 г (1 % от веса грудинки); Сахар — 11 г (1 % от веса грудинки); […].