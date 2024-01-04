ДВА БРАТА-АКРОБАТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА УРОДУЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ ПОД МОЛЧАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Александр Доливо

"наводить порядок" как у нас любят говорить, предлагаю начинать с власть имущими, т. е. с теми, кто, выдаёт им ВНЖ, паспорта, пособия, при этом, имеют взятки соразмерные, с миллионами $. Начинать искоренять проблему следует с МВД, миграционной службы, депутатами и т.д. Господа, все, кто создаёт проблемы в нашей стране это, не пришельцы из космоса, это наши РУССКИЕ, о которых поёт «Шаман», все кто имеет на это полномочия и делает из этого огромные ДЕНЬГИ!!! Сами себя в жопу загоняем и плачем на весь мир как нам хреново, но убеждаем всех что мы сверхдержава и так далее, МЫ русские!!!