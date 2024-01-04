Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ДВА БРАТА-АКРОБАТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА УРОДУЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ ПОД МОЛЧАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Крестьянин Нижний Тагил. В 5-й класс школы № 56 перевелись два брата без национальности Рашад и Камал.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А родители у этих избитых детей есть? Мать, отец? ПоЧЕМУ не пишут заявления в прокуратуру по факту избиения их детей? Не добиваются справедливого наказания? Или вообще высылки этих отморозков. ВО ГЛАВЕ С &quot;фЕРГАНОЙ&quot;?
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4 час.
Alexander Ivanovich
Потом не говорите: &quot;А нас за що?&quot; когда к вам &quot;вежливые люди&quot; придут! Не путайте вежливость со слабостью!
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3 час.
Александр Доливо
&quot;наводить порядок&quot; как у нас любят говорить, предлагаю начинать с власть имущими, т. е. с теми, кто, выдаёт им ВНЖ, паспорта, пособия, при этом, имеют взятки соразмерные, с миллионами $. Начинать искоренять проблему следует с МВД, миграционной службы, депутатами и т.д. Господа, все, кто создаёт проблемы в нашей стране это, не пришельцы из космоса, это наши РУССКИЕ, о которых поёт «Шаман», все кто имеет на это полномочия и делает из этого огромные ДЕНЬГИ!!! Сами себя в жопу загоняем и плачем на весь мир как нам хреново, но убеждаем всех что мы сверхдержава и так далее, МЫ русские!!!
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13 мин.

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