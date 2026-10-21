Елена Антонова назначена первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. К работе она приступила накануне, 20 октября, а до этого с декабря 2025 года исполняла соответствующие обязанности, курируя вопросы экономики, инвестиционной политики, имущества казны, цифровизации, развития предпринимательства, туризма и внешнеэкономических связей.
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