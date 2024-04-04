Первый зам Куйвашева дал мэрам поблажку перед сезоном пожаров

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности главы региона Евгения Куйвашева на время его отпуска, разрешил главам муниципалитетов закончить создание минерализованных полос — важного элемента для борьбы с пожарами — к концу апреля, хотя пожароопасный сезон стартует уже 5-го числа.
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