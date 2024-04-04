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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Первый зам Куйвашева дал мэрам поблажку перед сезоном пожаров

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности главы региона Евгения Куйвашева на время его отпуска, разрешил главам муниципалитетов закончить создание минерализованных полос — важного элемента для борьбы с пожарами — к концу апреля, хотя пожароопасный сезон стартует уже 5-го числа.

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