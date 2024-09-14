5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Мужик сказал - мужик сделал. Хватит возмущаться в уютных МД-болотцах интернета, надо осваивать правовое пространство! На сайте Российской общественной инициативы я насчитала минимум 15 петиций о внесении изменений в законодательство, дабы усмирить зарвавшихся женщин и улучшить положение угнетаемых себя.