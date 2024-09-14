Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

67 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Шестакова
    Он встречался с Зеленским и сказал, что пошел бы убивать русских, если бы был моложе на 50 лет! По телеку показывали!...Памяти Алена Дело...
  • Tatyana Fedotova
    Бред сивой кобылы. А другого от зажравшихся чиновников и ждать не приходится. Коты от делать нечего яйца лижут.. Госп...5 странных мужски...
  • Garry
    В 1984 году артистка окончила эстрадное отделение музыкального училища имени Гнесиных и начала сольную карьеру. Песни...Сменила еврейскую...

5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Мужик сказал - мужик сделал. Хватит возмущаться в уютных МД-болотцах интернета, надо осваивать правовое пространство! На сайте Российской общественной инициативы я насчитала минимум 15 петиций о внесении изменений в законодательство, дабы усмирить зарвавшихся женщин и улучшить положение угнетаемых себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Бред сивой кобылы. А другого от зажравшихся чиновников и ждать не приходится. Коты от делать нечего яйца лижут.. Господи! Зачем такие законодатели? Идиоты или предатели.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх