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В Прикамье в «Уралкалии» стартовал ежегодный конкурс профмастерства

В Прикамье в «Уралкалии» стартовал ежегодный конкурс профмастерства

БЕРЕЗНИКИ, 9 апреля, ФедералПресс. На одном из крупнейших в Пермском крае предприятий – «Уралкалии», который входит в группу «Уралхим», стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик.

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