Глава Сумской области приказал мобилизовать всех коммунальщиков Конотопа

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий города Конотопа и распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).
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