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  • СЕРГЕЙ Лютов
    Из серии "А нас за что?".Посольство назвал...
  • Eduard
    Турция 25 лет в Европу хочет,а Армения только начала.Я думаю они одинаково закончат потому что они не Европа)Лукашенко прокомм...
  • Eduard
    Армяне тоже думают,что они "Це Европа"? Ха,ха,ха!Лукашенко прокомм...

Глава Сумской области приказал мобилизовать всех коммунальщиков Конотопа

Глава Сумской области приказал мобилизовать всех коммунальщиков Конотопа

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий города Конотопа и распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).

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