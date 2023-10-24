Корейская группа криптобирж DAXA нанимает профессора по безопасности данных в качестве советника

Альянс по обмену цифровыми активами (DAXA) — группа состоящая из пяти крупнейших южнокорейских криптобирж: Bithumb, Coinone, Gopax, Korbit и Upbit, объявил о назначении нового профессора информационной безопасности в качестве советника.
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