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СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского

СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву выступил с инициативой провести трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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