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Наступление России откладывается из-за "Уралтрансмаша"?

Наступление России откладывается из-за "Уралтрансмаша"?

Мне кажется, многие как-то поверхностно и не очень значимо отнеслись к тому, что произошло во время приезда Главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на завод "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

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