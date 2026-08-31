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ССВ потребует прекращения немецкой поддержки Украины

ССВ потребует прекращения немецкой поддержки Украины

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) намерена добиться прекращения немецкой поддержки Украины, если пройдет в ландтаг федеральной земли Саксония‑Анхальт на сентябрьских выборах.

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