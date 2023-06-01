Люди выходят и падают: в Египте зафиксированы запредельные температуры, туристов призывают прятаться в отелях Жара, накрывшая Египет, стала причиной того, что Метеорологическое управление Египта выпустило для туристов отдельное предупреждение.
Люди выходят и падают: в Египте зафиксированы запредельные температуры, туристов призывают прятаться в отелях Жара, накрывшая Египет, стала причиной того, что Метеорологическое управление Египта выпустило для туристов отдельное предупреждение.
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