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Люди выходят и падают: в Египте зафиксированы запредельные температуры, туристов призывают прятаться в отелях Жара, накрывшая Египет, стала причиной того, что Метеорологическое управление Египта выпустило для туристов отдельное предупреждение.