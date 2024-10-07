В Казани назвали основные проблемы, вызывающие критику со стороны жителей в 2024 году

Основные негативные темы, обсуждаемые в казанских СМИ в 2024 году, связаны с общественным транспортом, работой региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальным хозяйством и водоснабжением.
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