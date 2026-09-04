Суды мира начали привлекать IT-компании к ответственности за ИИ

Вопрос о том, кто должен нести юридическую ответственность за действия искусственного интеллекта, выходит на передний план: в разных странах суды уже принимают к рассмотрению иски к IT-компаниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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