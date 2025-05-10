Волонтеры Нового Уренгоя выложили слово «Победа» из свечей

В Новом Уренгое вечером 9 мая состоялась акция «Свеча памяти». Горожане в знак благодарности героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции с помощью огней выложили надпись «Победа» и число 80.
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