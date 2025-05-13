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Царьград

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Запад придумал, как обмануть Россию: Вскрылась схема с прекращением огня на Украине. Меркурис объяснил

Запад придумал, как обмануть Россию: Вскрылась схема с прекращением огня на Украине. Меркурис объяснил

Аналитик Меркурис заявил, что Запад приготовил план на случай прекращения огня на Украине.В минувшую субботу ряд лидеров ЕС, с которыми встретился Владимир Зеленский, потребовали от России введения 30-дневного перемирия.

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