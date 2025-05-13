Аналитик Меркурис заявил, что Запад приготовил план на случай прекращения огня на Украине.В минувшую субботу ряд лидеров ЕС, с которыми встретился Владимир Зеленский, потребовали от России введения 30-дневного перемирия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии