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Советские тракторы, которые выглядят как произведение искусства (видео)

Советские тракторы, которые выглядят как произведение искусства (видео)

Большинство видит в тракторах только грубую силу, приспособленную к самой грязной и тяжелой работе. Однако несколько таких машин, созданных в советскую эпоху, во многом определили ее и определили – с точки зрения визуала, эстетического наполнения и инженерии.

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