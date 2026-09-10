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ИА Регнум

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Россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому

Россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому

Российская туристка серьезно пострадала на отдыхе в Абхазии. Во время купания она попала под винт катера.

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