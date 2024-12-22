Закупка нефти странами ЕС у России достигла максимума с февраля 2024 года

Страны Евросоюза в октябре увеличили на треть закупки нефти у России, до 678,5 млн евро, что является максимумом с февраля 2024 года, когда стоимость поставок достигала почти 690 млн евро, следует из анализа РИА Новости, основанного на данных Евростата.
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