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Тренер "Зенита" Семак прокомментировал разговор Миллера в раздевалке с игроками

Тренер "Зенита" Семак прокомментировал разговор Миллера в раздевалке с игроками

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА подтвердил, что председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер посетил раздевалку и провел беседу с игроками клуба.

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