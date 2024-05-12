Тренер "Зенита" Семак прокомментировал разговор Миллера в раздевалке с игроками

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА подтвердил, что председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер посетил раздевалку и провел беседу с игроками клуба.