Анна появилась на свет в творческой семье, и окружающим казалось, что ей все давалось легко. На самом же деле дочь Веры Глаголевой в детстве страдала от разлуки с близкими, ну а позднее столкнулась с еще более крупными потерями.
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