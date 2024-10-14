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Развод родителей, смерть мамы — Веры Глаголевой, второй брак в 45. Переживания Анны Нахапетовой

Развод родителей, смерть мамы — Веры Глаголевой, второй брак в 45. Переживания Анны Нахапетовой

Анна появилась на свет в творческой семье, и окружающим казалось, что ей все давалось легко. На самом же деле дочь Веры Глаголевой в детстве страдала от разлуки с близкими, ну а позднее столкнулась с еще более крупными потерями.

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