Bloomberg: вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ

Австрия не разрешила главе Организации по атомной энергии Ирана и вице-президенту страны Мохаммаду Эслами въехать в страну для выступления на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после давления со стороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым