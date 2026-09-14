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Bloomberg: вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ

Bloomberg: вице-президенту Ирана отказали во въезде на конференцию МАГАТЭ

Австрия не разрешила главе Организации по атомной энергии Ирана и вице-президенту страны Мохаммаду Эслами въехать в страну для выступления на Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после давления со стороны США.

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